Prefeito em exercício de João Pessoa recebe visita de cortesia de empresário

O prefeito em exercício de João Pessoa, Manoel Junior (PMDB), recebeu, nessa segunda-feira (20), uma visita de cortesia do empresário Eduardo Carlos, do Grupo São Braz e da TV Cabo Branco.

Foto: Ascom

O encontro aconteceu no gabinete de Manoel Junior, no Paço Municipal, localizado na Praça Pedro Américo, centro da Capital, e contou também com a presença do suplente de senador Roosevelt Vita (PMDB).

Na pauta, Manoel abordou o estreitamento das relações entre a Prefeitura e a imprensa paraibana.

Foto: Ascom

Na oportunidade, Manoel Junior também ressaltou o fato de João Pessoa estar entre as cidades mais transparentes do Brasil e ser a primeira da Paraíba.

De acordo com o levantamento realizado pelo Tribunal de Contas do Estado da Paraíba (TCE-PB), o município tem uma pontuação de 9,9 no ranking estadual de Transparência Pública ficando à frente dos outros 222 municípios paraibanos.

“A prefeitura de João Pessoa vai continuar dando muita transparência a suas ações, ampliando o acesso do cidadão à informação. Além do Portal da Transparência, a imprensa é nossa parceira na divulgação de serviços prestados à comunidade”, afirmou o prefeito em exercício.

.