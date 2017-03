Prefeito de João Pessoa visita comunidade e é recepcionado com café

fotos: Secom/JP

O prefeito Luciano Cartaxo fez visita na manhã deste sábado à comunidade Boa Esperança, no bairro de Mandacaru, onde a gestão municipal executou os serviços de implantação de energia elétrica nas ruas e em 240 casas.

Acompanhado pela secretária de Habitação, Socorro Gadelha, pelo secretário Adjunto da Articulação Política, José Bezerra, diversos auxiliares e o vereador Damásio Neto, o prefeito Luciano foi recepcionado com um café oferecido pela comunidade.

Durante a visita, o prefeito destacou que se sente feliz quando a gestão municipal chega às comunidades, o que tem acontecido sempre nos últimos anos, porque a função do poder público, segundo seu entendimento, é exatamente cuidar das pessoas.

“Entendemos que uma administração não deve se fundar apenas em obras de pedra e cal. É preciso cuidar de transformar, para melhor, a vida das pessoas, e é isso que estamos buscando, com resultados muito positivos”, disse Luciano.

O secretário Adjunto de Articulação Política, José Bezerra, que cuidou da execução dos serviços de implantação da energia na comunidade Boa Esperança quando era Adjunto da Secretaria de Habitação, destacou a sensibilidade do prefeito em relação ao problema. “Quando informamos a Luciano que havia uma comunidade em Mandacaru com 240 casas sem energia elétrica, de pronto, ele mandou fazer o projeto e realizar”, disse Bezerra.

A secretária de Habitação, Socorro Gadelha, observou que a gestão do prefeito Luciano Cartaxo não tem apenas executado o mais amplo programa de habitação do município, com 5 mil casas entregues e outras 5 mil em construção, mas cuidado de garantir a posse legal das casas e melhoria da qualidade de vida, como foi o caso da implantação da energia na comunidade Boa Esperança.