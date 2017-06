Prefeito de João Pessoa vai reunir a bancada governista para discutir unidade

O prefeito de João Pessoa Luciano Cartaxo (PSD) participa nesta terça-feira (07), da abertura dos trabalhos legislativos da Câmara de Vereadores da Capital, onde vai ler a mensagem do Poder Executivo ao Legislativo. Nela, o prefeito disse que espera deixar um recado de otimismo e de convocação ao trabalho, e, acima de tudo, de unidade na base.

“Eu vou à Câmara Municipal com o espírito de unidade. Acredito que nós temos uma bancada numerosa, que é maioria na Casa. Tenho uma relação harmoniosa com o presidente, Marcos Vinícius, que foi meu secretário de Comunicação na primeira gestão”, disse.

Contudo, na quarta-feira (08), o prefeito Cartaxo fará uma reunião com a bancada no seu gabinete. Ele disse que quer conversar com os vereadores, já que esteve de férias de 15 dias. “Vou conversar com todos e quero ouvi-los também, mas quero um posicionamento claro porque a gente tem que fazer um esforço muito grande para manter a unidade da bancada”, disse.

Para o prefeito a unidade não é somente importante para o Poder Legislativo ou para o Poder Executivo, mas para a cidade de João Pessoa, pois só se consegue fazer mais quando há união, equilíbrio e bom senso porque é quando o resultado aparece de maneira mais rápida.

Cartaxo não concorda com a formação de blocos dentro da própria base aliada ou o fracionamento dela, senão vai virar um samba do crioulo doido.

“Não tem sentido a formação de blocos. O que se pode ter, no mínimo, é o líder por partido, mas não se pode fracionar essa liderança. O importante é manter um equilíbrio, cada um defendendo o seu ponto de vista e eu sou uma pessoa de diálogo e quando a gente bater o martelo, o posicionamento será de governo e é para isso que temos um líder, que é o vereador Helton Renê”, ressaltou o prefeito.

Segundo ele, o líder está lá para fazer o encaminhamento da bancada, o que é um processo natural e não vê nenhuma dificuldade nesse sentido. “Temos que estar irmanados no projeto 2017 para João Pessoa”, sentenciou.