Prefeito de João Pessoa inicia as Plenárias do Orçamento Participativo

Dando voz e protagonismo à população da Capital, a Prefeitura Municipal de João Pessoa (PMJP) deu sequência, na noite dessa quarta-feira (23), às Plenárias do Orçamento Participativo com os moradores da 1ª e 11ª regiões administrativas.

O prefeito Luciano Cartaxo e os auxiliares da gestão municipal tiveram a oportunidade de ouvir e identificar novas demandas e também apresentar um balanço das ações que já foram realizadas nestas localidades.

“É através do diálogo e com a capacidade de reconhecer as principais demandas e necessidades da população que a Prefeitura realiza ações que atendem todas as regiões da Capital. Nestes encontros nós podemos ficar em um contato mais direto com o povo e aproximar nossas ações do que realmente importa para eles. Os resultados disso são as obras que já realizamos em diversas áreas como saúde, habitação e educação, que atendem aos pedidos dos moradores e melhora a qualidade de vida de todos”, disse o prefeito Luciano Cartaxo.

Dentre as ações realizadas nestas regiões, o prefeito destacou a entrega de 156 apartamentos na Comunidade Chatuba, no São José, um investimento de R$ 24 milhões, a reforma e recuperação de praças como a do Caju, Quadra de Manaíra, Praça Chateaubriand Arnaud, Praça Marechal Castelo Branco, Praça da Conquista e Praça da Cultura.

Na área da saúde, a gestão municipal investiu na recuperação e ampliação da USF Alto do Céu e do Bairro dos Ipês.

A gestão também investiu em educação, com a reforma e climatização da Escola Luiz Augusto Crispim, Escola Violeta Formiga, Escola Chico Xavier, Escola Nazinha Barbosa e do Centro de Referência em Educação Infantil (Crei) Criança Feliz, no bairro São José.

A PMJP ainda realizou ações de pavimentação e recapeamento asfáltico, instalação de nova iluminação e implementação de Binário, como o do Bairro dos Estados, além da entrega do Centro de Referência Municipal da Pessoa com Deficiência, no bairro Pedro Gondim.

De acordo com o prefeito, através do Ciclo do Orçamento Participativo deste ano, a Prefeitura poderá fazer o planejamento de novas ações para serem executadas.

“As plenárias são apenas o ponto de partida para muito trabalho que iremos realizar. Uma gestão se faz no dia-a-dia e as demandas se renovam constantemente. Podem surgir muitas necessidades que não existiam no ano passado e este diálogo é o que permite nos atualizarmos e realizarmos nosso trabalho, de acordo com o que anseia quem vive na cidade e precisa dos serviços e obras. Nossa equipe está atenta a isso e para buscar as soluções precisas”, disse Luciano.

O secretário do Orçamento Participativo, Francisco José das Chagas, destacou o momento de prestação de contas nas plenárias e a receptividade ao prefeito e equipe.

“As plenárias estão apenas referendando e comprovando a boa relação que existe da população com a gestão de Luciano Cartaxo. Elas tornam a população participativa do processo da gestão e até nas cobranças a população reconhece o trabalho. A receptividade ao prefeito e equipe tem sido muito calorosa, o que mostra que existe uma boa relação se revertendo em ações pelos bairros”, afirmou.

A 1ª Região é composta pelos seguintes bairros: Aeroclube, Bessa, Jardim Oceania, Manaíra, Jardim Luna, Brisamar, João Agripino, Bairro São José. Comunidades São Luiz, São Gabriel, São Mateus, Travessa Washington Luís e Chatuba I, II e III); E a 11ª Região pelos bairros de Mandacaru, Pedro Gondin, Bairro dos Ipês I e II, Bairro dos Estados. Comunidades Padre Zé, Alto do Céu, Jardim Ester, Jardim Coqueiral, Jardim Mangueira, João Galdino de Carvalho, Pé de Moleque, Beira da Linha, São Pedro, Porto João Tota, Vem-vem, Beira Molhada, Vila do Teimoso, Rua do Cano e Mangue.