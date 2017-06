Prefeito de Campina volta a falar em municipalização e critica serviços da Cagepa

Em entrevista nesta sexta-feira (03), o prefeito de Campina Grande, Romero Rodrigues (PSDB), falou sobre as impressões que teve ao visitar as obras da Transposição das águas do Rio São Francisco em Monteiro.

O prefeito disse ter ficado alegre com a proximidade da chegada da Transposição e destacou o trabalho feito pelo Ministério da Integração.

Na oportunidade, Romero voltou a falar sobre a municipalização dos serviços de água e esgotos em Campina Grande.

A empresa responsável atualmente é a Cagepa, que teve a concessão vencida ano passado.

Romero afirmou que o Governo do Estado e a Cagepa lucram, mas não investem nos serviços. Ele ponderou que vai reunir a sociedade para debater um novo sistema.

– Estamos estudando a mudança da concessão por vários motivos. No atual modelo, só quem se beneficia é o Governo do Estado e a Cagepa. Estamos vivendo essa crise, porque faltou investimento no sistema. Será um debate estabelecido entre a Prefeitura, sociedade civil organizada, nossas universidades, a Câmara que tem papel preponderante e vamos construir um modelo que seja melhor para a população – frisou.

