Prefeito de Campina recebe Michel Temer e firma parcerias para a cidade

O dia 10 de março de 2017 vai ficar registrado na história como a data de início de mais um ciclo de desenvolvimento para Campina Grande.

Nesta sexta-feira, em uma solenidade bastante prestigiada por líderes comunitários e diversas autoridades locais, o prefeito Romero Rodrigues recebeu o presidente da República, Michel Temer, para apresentar o Complexo Aluízio Campos e agradecer aos esforços do governo federal pela chegada das águas da transposição do São Francisco ao Estado.

A solenidade também marcou a assinatura, por parte do presidente, da ordem de serviço para a triplicação da BR-230, trecho de 26,6 km de Cabedelo até as imediações do viaduto do Oitizeiro, em João Pessoa.

O prefeito e o vice-prefeito de João Pessoa, Luciano Cartaxo e Manoel Júnior, respectivamente, prestigiaram o evento.

Foi também anunciado pelo presidente a duplicação da parte da mesma rodovia que liga Campina Grande à Comunidade Farinha (Praça do Meio do Mundo).

Na companhia do vice-prefeito Enivaldo Ribeiro, Romero aproveitou a oportunidade para entregar ao presidente Michel Temer e ao ministro da Integração Nacional, Hélder Barbalho, duas importantes honrarias: a Medalha de Honra ao Mérito Municipal e o Título de Cidadão Campinense, proposituras do vereador Márcio Melo aprovadas pela Câmara de Campina Grande, representada na solenidade pela presidente Ivonete Ludgério.

Além de Cássio, os senadores Raimundo Lira e José Maranhão prestigiaram a solenidade. Os deputados federais paraibanos Aguinaldo Ribeiro, Pedro Cunha Lima, Rômulo Gouveia, Hugo Motta, Benjamin Maranhão e Efraim Filho também estiveram presentes, além do ex-senador Cícero Lucena e do suplente Deca.

Os deputados estaduais Bruno Cunha Lima, Tovar Correia Lima, Daniella Ribeiro, Renato Gadelha, Guilherme Almeida e Manoel Ludgério (licenciado e secretário chefe de Gabinete da Prefeitura de Campina Grande) marcaram presença, além de inúmeros prefeitos, vice-prefeitos, vereadores e lideranças de todo o Estado.

“O povo campinense, com grande emoção, comemora hoje grandes e históricas conquistas, principalmente a chegada das águas da transposição do Rio São Francisco. É uma obra sonhada desde o Império. E, obviamente, deve-se reconhecer a importância dos presidentes Fernando Henrique Cardoso e Lula, que iniciou a obra, e da presidente Dilma, em que pese a letargia do prosseguimento nesse último período. Sabemos que a obra pública não tem paternidade, mas é nosso deve reconhecer a agradecer ao empenho do governo Michel Temer, que não mediu esforços para acelerar o andamento e concluir essa etapa da transposição”, registrou Romero Rodrigues.

Mais adiante em seu discurso, o prefeito de Campina Grande ressaltou a importância da duplicação da BR-230, no trecho que liga a cidade até a Praça do Meio do Mundo, e lembrou que outra necessidade da região é a igual adequação da BR-104, que interliga o município a Pernambuco.

Após as falas do senador Cássio Cunha Lima, vice-presidente do Senado, e dos ministros Bruno Araújo (Cidades), Hélder Barbalho (Integração Nacional) e Maurício Quintella (Transportes), o presidente Michel Temer discursou para encerrar a solenidade.

Ele se disse emocionado com a receptividade do povo paraibano e elogiou o prefeito Romero Rodrigues pela postura à frente da gestão municipal.

“É com uma satisfação enorme, prefeito, que estamos aqui para inaugurar e anunciar obras, ao tempo em que recebemos as suas reivindicações. Conhecemos um bom prefeito quando ele não apenas agradece, mas, além disso, pleiteia novas obras. E é assim que tem que ser”, pontuou.

Sobre a transposição, para Michel Temer, a paternidade da obra só pode ser concedida ao contribuinte brasileiro.

“Não quero a paternidade dessa obra. Ninguém pode tê-la. Ela é do povo brasileiro e nordestino, porque foram vocês, que pagaram os impostos, que permitiram fazer essa obra”, disse o presidente, durante a visita ao Complexo Aluízio Campos.

Tão logo foi encerrada a solenidade, a comitiva presidencial seguiu para municípios de Sertânia e de Monteiro, na divisa entre Pernambuco e a Paraíba.