Prefeito de Campina pede que servidores da saúde retornem às atividades

O prefeito de Campina Grande, Romero Rodrigues (PSDB), falou sobre a greve deflagrada pelos servidores da saúde do município esta semana.

O gestor comentou que a Prefeitura Municipal de Campina Grande tem um limite financeiro e que concedeu um reajuste que quase nenhum outro prefeito do Brasil realizou.

– Eu concedi um reajuste que quase nenhum prefeito do Brasil concedeu. Eu só quero compreender que é uma perseguição política porque, afinal de contas, os iguais não podem ser tratados de forma diferente. Há pessoas do sindicato que estão no governo do Estado, vinculadas até com cargo de contratação e que aplaudem um governo que não dá reajuste nenhum há muito tempo. É fazer um apelo para o bom senso, para a responsabilidade nesse instante de retornarem as suas atividades – falou o gestor.

As informações foram veiculadas na Rádio Caturité AM.