Prefeito de Campina já admite possibilidade de ser candidato ao Governo do Estado

O prefeito de Campina Grande, Romero Rodrigues, é um dos nomes cotados para ser o possível candidato ao governo do Estado, em 2018, pelo PSDB.

O tucano admitiu a possibilidade nesta terça-feira, 14, pela primeira vez, em declaração à imprensa.

Romero destacou que sua pretensão é votar em alguém do partido e, se não houver nenhum nome que se apresente, ele estaria à disposição.

– Seria insanidade apoiar alguém de outra sigla partidária. Temos que consolidar as uniões. Não posso lançar meu nome, porque não sou louco, mas estou à disposição do partido e não podemos viver a vida toda com um governador que represente somente João Pessoa e que esqueça o restante do Estado. Queremos um governador que olhe para todas as regiões e que possa tratar os paraibanos de forma isonômica – disse o prefeito campinense.

Ele citou ainda o prefeito da Capital, Luciano Cartaxo (PSD), como um bom nome para representar a aliança, mas foi enfático:

– Sou do partido e vou continuar defendendo alguém do PSDB – finalizou.

As informações repercutiram na Rádio Correio FM.