Prefeito de Campina Grande lança o Projeto Recicla 2017

O Projeto Recicla São João 2017 foi lançado, oficialmente, pelo prefeito de Campina Grande, Romero Rodrigues.

A solenidade aconteceu na manhã desta quarta-feira, 7, no Parque do Povo. O projeto conta com as parcerias do Ministério Público do Trabalho, do Centro de Ação Cultural (Centrac) e de cinco cooperativas de catadores: Centro de Arte em Vidro (Cavi), Cooperativa de Catadores e Catadoras de Materiais Recicláveis (Catamais), Associação de Recicláveis Nossa Senhora Aparecida (Arensa), Cooperativa dos Trabalhadores de Materiais Recicláveis (Cotramare), Cooperativa de Trabalho dos/as Catadores e Catadoras de Campina Grande (Cata Campina).

