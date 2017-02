Prefeito de Campina Grande elogia realização do evento Gira Calçados

A maior feira de calçados do Nordeste – Gira Calçados – está acontecendo em Campina Grande, no Centro de Convenções do Garden Hotel, com o funcionamento de 157 stands, exposição de 300 marcas, seis mil produtos e a presença de mais de 600 lojistas de todo o Brasil.

Este evento que vai movimentar, até esta terça-feira, 21, vendas no montante mínimo de R$ 10 milhões, contou, na sua solenidade de abertura, com a presença do prefeito Romero Rodrigues e de outras autoridades municipais.

O prefeito campinense também garantiu a implantação do Polo ou Ponto da Modas de Campina Grande, obra a ser executada às margens da BR-104 com a BR-230, por onde trafegam 16 a 17 mil veículos diariamente, com recursos próprios do município.

A iniciativa vai impulsionar ainda mais a economia local, possibilitando a geração de empregos e de renda, estimulando a produção em áreas como calçados, confecções e artesanato.

Numa demonstração do empenho do governo municipal para a realização do Gira Calçados 2017, além do prefeito campinense, estiveram presentes os secretários André Agra (Planejamento), Luiz Alberto Leite (Desenvolvimento Econômico), Nelson Gomes Filho (presidente da Amde), Carlos Marques Dunga Júnior (Ciência e Tecnologia), Hércules Lafite (Sine), Eva Gouveia (Semas), Marcos Alfredo (Codecom) e o vice-prefeito Enivaldo Ribeiro. Ainda marcaram presença os vereadores Luciano Breno, Aldo Cabral e Marinaldo Cardoso.

Para o espaço das autoridades, onde ocorreram os pronunciamentos de abertura, foram convidados o prefeito Romero Rodrigues, Lígia Feliciano (vice-governadora), Lindolfo Pires (Secretário de Turismo do Estado), Patrícia Gonçalves (pela Fiep), Sebastião Severo Acioly (Presidente do Sindcalçados), Eliésio Bezerra (representante dos lojistas), Alexandre Dias (pelos representantes comerciais), Luiz Alberto Leite (Secretário municipal de Desenvolvimento) e Neto Franca (Sebrae).

As autoridades fizeram questão de enaltecer a importância do evento e ressaltar o papel fundamental para que este se concretizasse.

Isto foi registrado nos pronunciamentos, entre outros, do diretor do Sebrae, Neto Franca; da representante da Fiep, Patrícia Gonçalves de Oliveira; do presidente do Sindcalçados, Sebastião Severo Acioly e Alexandre Dias, que falou em nome dos representantes comerciais.

Por sua vez, em seu discurso, o prefeito Romero Rodrigues destacou que apesar da atual crise econômica, Campina Grande realiza um evento que enche a cidade de orgulho, conquistando a condição de referência regional na produção e comercialização de calçados.

Prova do sucesso do evento é que dezenas de empresas ficaram impossibilitadas de participar devido a falta de espaço no atual centro de convenções.

Neste contexto, como a cidade necessita de um novo centro, Romero disse que o município poderá fazer a doação de um terreno no Complexo Aluízio Campos para atender a esta finalidade, sugerindo que o governo do Estado seja parceiro na concretização desta futura obra.

Sobre o futuro Polo ou Ponto da Modas (a denominação ainda será definida) de Campina Grande, o prefeito fez a apresentação de slides do esboço do projeto da obra, mostrando que ela contará com espaço de 12 mil metros quadrados de área construída, amplo estacionamento, mais de 700 espaços de comercialização, duas praças de alimentação, baterias de sanitários e outros equipamentos, que vão dar conforto aos comerciantes e consumidores de Campina Grande e de toda a região.

Romero Rodrigues ainda defendeu, perante as autoridades do Estado, a implantação de um regime tributário especial para o futuro polo de desenvolvimento da cidade, citando, como modelo, o existente em benefício de empresas instaladas na região de São Bento.

Com isso, será possível uma área de livre comercial minimamente tributada, o que vai incentivar as empresas calçadistas de Campina Grande, dando-lhes poder de concorrência com empresas de outros centros.