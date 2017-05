Prefeito campinense presta condolências por morte do pai de ex-vereador de Campina

O prefeito Romero Rodrigues prestou, nessa terça-feira (23), suas condolências ao ex-vereador de Campina Grande Napoleão Maracajá, pelo falecimento, na cidade São João do Cariri, do pai do ex-parlamentar.

Foto: Paraibaonline

– Deixo um abraço de solidariedade para o vereador Napoleão Maracajá pela perda do seu pai. Que Deus, na sua infinita bondade, conforte a dor. Há dificuldades neste instante porque sei que não é fácil perder um pai – lamentou.

*As informações foram veiculadas na Rádio Caturité AM.