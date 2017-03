Prefeito anuncia vinda de Michel Temer ao Complexo Aluízio Campos, em Campina

O prefeito Romero Rodrigues anunciou, na noite dessa terça-feira, 7, a inclusão de Campina Grande na agenda do presidente Michel Temer em sua primeira visita oficial à Paraíba, próxima sexta-feira, 10.

Foto: Codecom/CG

De acordo com Romero Rodrigues, que esteve em Brasília nessa terça na companhia do senador Cássio Cunha Lima e da prefeita Anna Lorena Farias Leite Nóbrega para reunião no Palácio do Planalto, Temer e comitiva visitarão o Complexo Aluízio Campos às 10h.

De acordo com o que ficou acertado com a chefe de Gabinete da Presidência, Nara de Deus, no “Aluízio Campos”, sobre o qual o presidente já tinha demonstrado interesse em conhecer, Michel Temer deverá anunciar ou mesmo assinar a ordem de serviços para a duplicação da BR-230, trecho Campina Grande-Praça do Meio do Mundo.

Com previsão de passar uma hora e meia em Campina Grande, Michel Temer também pretende anunciar boas novas em relação ao setor habitacional do município.

O ministro das Cidades, Bruno Araújo, acompanha o presidente da República na visita ao Complexo Aluízio Campos, cujo conjunto habitacional, o maior do Brasil em construção, será entregue no final deste ano com 4.100 unidades, ao lado de um moderno distrito industrial, também em consolidação na área.

Após a solenidade em Campina Grande, o presidente e comitiva seguirão para os municípios de Sertânia, em Pernambuco, e Monteiro.

Na cidade do cariri paraibano, Temer fará a inauguração oficial da obra da transposição e seu Eixo Leste, assegurando água num curto prazo para Campina Grande e outros 18 municípios.