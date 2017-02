Prefeito anuncia Polo de Modas de Campina Grande nesta segunda

O prefeito Romero Rodrigues anuncia nesta segunda-feira, 20, às 09h, durante o Gira Calçado que vem sendo realizado no Garden Hotel Resort, o Polo de Modas de Campina Grande.

Trata-se de um projeto há muito sonhado pelos empresários do setor, que agora ganha forma na gestão de Romero Rodrigues, agregando valor ao Complexo Aluízio Campos, já que se situará em área daquele polo comercio-industrial.

O Polo de Modas reunirá áreas de vestuário, calçado e artesanato, com comércio popular, sulanca online, consolidando a força de Campina Grande como centro de distribuição para o Norte-Nordeste.

O Gira Calçado será aberto neste domingo, 19, estendendo-se até terça-feira, 21, reunindo cerca de 150 expositores, 300 marcas devendo receber até o encerramento mais de mil visitantes. A previsão é que o evento movimente R$ 10 milhões.

O polo calçadista paraibano, com forte contribuição de Campina Grande, ocupa local de destaque na exportação, situando-se atualmente no segundo lugar no ranking nacional na produção de calçados.

foto: Paraibaonline

São 200 milhões de pares saindo de 361 empresas do Estado, que geram 12 mil empregos diretos e cerca de 10 mil indiretos, conforme o Relatório Setorial da Indústria de Calçados Brasil 2016, da Associação Brasileira de Indústrias de Calçados (Abicalçados). A produção do nordeste representa 58% de toda a produção do país.

Para a presente edição do Gira Calçado, a procura foi maior que a demanda de espaço para exposição, externando, como salienta o secretário de Planejamento, André Agra, toda pujança do setor calçadista em Campina Grande e o fortalecimento da cidade e sua influência em todo o Brasil.