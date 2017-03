Prefeito acredita que cidades do Cariri vão viver novo tempo com transposição

O prefeito do município de Boa Vista, André Gomes, ressaltou ser uma alegria ter participado da solenidade de chegada das águas da transposição do rio São Francisco na última sexta-feira (10), em Monteiro, no Cariri paraibano.

Foto: Ascom

– Acredito que a chegada das águas do rio São Francisco vai trazer com ela o desenvolvimento, vai trazer vida ao povo do Cariri, ao povo paraibano, especialmente aqueles que vivem próximo aonde a água vai passar e vai transitar. Tenho certeza que, se Deus quiser, essas cidades irão viver a partir de agora com a chegada das águas um novo tempo – concluiu.

*As informações foram veiculadas na Rádio Caturité AM.