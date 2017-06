Preço de perfumes importados varia em até 116,41% em João Pessoa

O Procon-PB revelou, na tarde desta quarta-feira (7), um levantamento de preços de perfumes importados que podem ser opções para presente no Dia dos Namorados.

O setor de pesquisa da autarquia verificou os preços de 36 tipos de perfume no dia 5 de junho em nove estabelecimentos de João Pessoa.

O perfume Tsar, com 100ml, apresenta a maior diferença de preço da pesquisa, em R$ 291,01, com variação percentual em 116,41%, de R$ 249,99 em Rayssa Imports (Mangabeira Shopping) até R$ 541 na Farmácia Permanente (Manaíra Shopping).

O modelo Calvin Klein One, com 100ml, tem a maior variação percentual da pesquisa 119,08%, com diferença de preço em R$ 206, de R$ 173 na Farmácia Permanente (Manaíra Shopping) até R$ 379 na loja Di Rosy (Shopping Sul).

Os preços do perfume Eternity Masculino, com 50ml, tem diferenças que chegam a R$ 149,10, com variação em 59,66%, de R$ 249,90 na loja Renner (Mangabeira Shopping) até R$ 399 em outra unidade da mesma loja Mangabeira Shopping.

O perfume Calvin Klein Euphoria Feminino, com 50ml, apresenta diferença de preços em R$ 135 com variação em 43,55%, de R$ 310 na Farmácia Permanente (Manaíra Shopping) até R$ 445 em Rayssa Imports (Mangabeira Shopping).

O perfume Carolina Herrera Masculino, com 100ml, difere R$ 123,90 com variação em 34,80%, de R$ 356 na Farmácia Permanente (Manaíra Shopping) até R$ 479,90 em três estabelecimentos: Renner e Rayssa Imports (Mangabeira Shopping) e Riachuelo no (Mangabeira Shopping).

Os preços e diferenças encontradas referem-se ao dia de realização da pesquisa e podem ser alterados sem aviso prévio dos estabelecimentos comerciais.