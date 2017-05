Preço de pacotes de fraldas pode variar até 54,79% em João Pessoa

Foto: Reprodução/Internet

Um levantamento divulgado na tarde desta segunda-feira (22) pelo Procon-PB revela que o preço dos pacotes de fraldas podem chegar a variar em até 54,79% em João Pessoa. Para chegar nesse resultado, o setor de pesquisa da instituição checou os preços em 10 supermercados e farmácias nos dias 12 e 13 de maio.

Um pacote com 34 fraldas de tamanho XG da linha Premium da marca Pampers chega a ter diferença de preço de R$ 28,49, com variação em 54,79%, em João Pessoa, sendo comercializada por R$ 52 na Farmácias Francy (Geisel) até R$ 80,49 na Farmácia Globo (Manaíra).

Os 79 tipos de pacotes com preços tabulados foram subdivididos em 10 categorias: recém-nascido; P; M; G; EG; XG; XG/XXG; XXG; SXG; e Grandinhos.

Um pacote com 56 fraldas de tamanho P da linha Premium da marca Pampers tem diferença de R$ 19,54 e variação em 32,06%, de R$ 60,95 nas farmácias Redepharma (Manaíra) e Pague Menos (Centro) até R$ 80,49 na Drogaria Globo (Manaíra), por pacote.

Já o preço do pacote com 40 fraldas de tamanho M da linha Meninos e Meninas da marca Turma da Mônica difere R$ 11,48 e varia 28,17%, de R$ 40,75 na Farmácia Pague Menos (Valentina) até R$ 52,23 na Farmácias Francy (Geisel).

O pacote com 48 fraldas de tamanho G da linha Tripla Proteção da marca Turma da Mônica tem diferença de preço que chega a R$ 9,94 e varia 28,48%, de R$ 34,90 no supermercado ou farmácia Drogasil (Manaíra) até R$ 44,84 na farmácia Farmácias Francy (Geisel).

Já o preço do pacote com 30 fraldas de tamanho XXG da linha Premium da marca Pampers apresenta diferença de R$ 8,95 com variação em 17,21%, de R$ 52 na Farmácias Francy (Geisel) até R$ 60,95 na Farmácia Pague Menos (Centro).

O preço do pacote com 40 fraldas para recém-nascidos da linha Premium da marca Pampers apresenta diferença de R$ 7,55 e variação em 21,63%. De R$ 34,90 na Famácia Drogasil (Manaíra) até R$ 42,45 na Farmácias Francy (Geisel).

Já para o pacote com 16 fraldas de tamanho EG da marca Sapeka, o preço difere R$ 6,01 e varia 46,30%, de R$ 12,98 no supermercado Bem Mais (Valentina) até R$ 18,99 na Farmácia Permanente (Centro).

O preço do pacote com 30 fraldas de tamanho SXG da linha Mega da marca PomPom apresenta diferença de R$ 2,91 e variação em 7,28%, de R$ 39,99 na Lojas Americanas (Shopping Tambiá) até R$ 42,90 na Farmácias Francy (Geisel).

Já o preço do pacote com 16 fraldas de tamanho XG/XXG da linha Veste Fácil da marca Turma da Mônica difere R$ 1,63 e varia 7,87%, de R$ 20,72 na Farmácias Francy (Geisel) até R$ 22,35 em duas farmácias Pague Menos (Valentina e Centro).

O preço do pacote com 14 fraldas de tamanho Grandinhos da linha Protek da marca PomPom tem diferença de R$ 0,40 com variação em 1,85%, de R$ 21,58 na Farmácias Francy (Geisel) até R$ 21,98 no supermercado Bem Mais (Valentina).

Os preços dos itens citados referem-se somente ao dia da pesquisa e podem ser alterados sem aviso prévio dos estabelecimentos.

Fique atento – Os consumidores devem pesquisar e estar atentos aos preços praticados nos estabelecimentos que frequentam, afinal o mesmo produto/marca pode ter um preço menor em um estabelecimento próximo.

É recomendado verificar sempre rótulos e prazos de validade dos produtos, para que seja realmente possível aliar preço, qualidade e custo benefício.