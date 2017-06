Preço de notebooks pode variar em até 80,79% em João Pessoa

O Procon-PB divulgou na tarde desta terça-feira (6) uma pesquisa comparativa de preços de produtos eletrônicos. De acordo com o levantamento, o preço de notebooks pode variar em até R$ 1.720 entre estabelecimentos comerciais, uma variação de 80,79%.

Em celulares, essa diferença pode atingir 56,89%, dependendo da loja. O setor de pesquisa do Procon-PB avaliou nove estabelecimentos entre os dias 2 e 4 de junho.

Ao todo, foram 97 itens pesquisados, categorizados em: celulares, tablets e notebooks. O notebook, modelo Yoga (2 em 1, Intel Core i5), da marca Lenovo, apresenta a maior diferença de preço da pesquisa, em R$ 1.720, com variação em 80,79%.

De R$ 2.129 na loja Nagem (Manaíra), o mesmo modelo pode ser encontrado no Magazine Luiza (Centro) por R$ 3.849. Já o modelo de notebook Inspiron 5000 (15 polegadas, Intel Core i5, 4GB, 1TB) da marca Dell tem diferença de preço em R$ 600, com variação em 26,10%, de R$ 2.299 no Magazine Luiza (Centro) até R$ 2.899 na loja Qualitech (Centro).

O smatphone Galaxy S7 Edge da marca Samsung apresenta diferença de R$ 1.450, com variação percentual em 56,89%, de R$ 2.549 na loja Nagem (Manaíra) até R$ 3.999 no Atacadão dos Eletros (Mangabeira).

Outro modelo da marca Samsung, o Galaxy S7, tem diferença de R$ 700 com variação em 23,34%, de R$ 2.999 na loja Nagem (Manaíra) até R$ 3.699 no Magazine Luiza (Centro).

O smartphone Moto G4 Plus da marca Motorola tem diferença de preço em R$ 600, com variação em 85,84%, de R$ 699 no Magazine Luiza (Centro) até R$ 1.299 nos estabelecimentos: Armazém Paraíba (Mangabeira) e Ricardo Eletro (Manaíra).

Já o modelo de celular Zenfone 2, da marca Asus, tem diferença de preço de R$ 450,00, com variação em 33,36%, de R$ 1.349 no Armazém Paraíba (Mangabeira) até R$ 1.799 no Magazine Luiza (Centro).

O tablet, modelo T113BU, da marca Samsung, apresenta diferença de preço em R$ 60, com variação em 11,13%, de R$ 539 no Armazém Paraíba (Mangabeira) até R$ 599 na Casas Bahia (Manaíra).