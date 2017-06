Preço da unidade de rosas podem variar em até 400% em João Pessoa

O Procon-PB divulgou na tarde desta sexta-feira (9) um levantamento que dá prosseguimento aos estudos feitos pelo setor de pesquisa da autarquia durante a semana que precede o Dia dos Namorados.

Desta vez, a pesquisa mostra que o preço unitário de rosas pode variar até 400%, dependendo do estabelecimento. Os fiscais foram a campo durante os dias 6 e 7 de junho e passaram por oito floriculturas da Capital.

Ao todo, foram 13 espécies de flores pesquisadas, subdivididas em três categorias: flores em unidades, galhos, hastes ou molho; flores em buquês/arranjos; e flor em vasos.

A unidade das rosas brancas ou vermelhas tem diferença de preços que chega a R$ 4, com variação em 400%, de R$ 1 na Shalon Assistência Familiar (Centro) até R$ 5 na Floricultura Independência (Tambiá).

O preço de uma Orquídea Phalaenopsis em vaso difere até R$ 50, de R$ 100 em Cristiano Flores (Estados) até R$ 150,00 na Flora Falcone (Manaíra).

Um buquê com 10 rosas, brancas ou vermelhas, apresenta diferença de R$ 55, com variação em 122,22%, de R$ 45 na Shalon Assistência Familiar (Centro) até R$ 100 em Cristiano Flores (Estados). O preço da unidade de hastes de lírio branco e laranja chega a diferir R$ 8, com variação em 80%.

A haste de lírio branco difere de R$ 10 nos estabelecimentos: Deda Flores (Trincheiras) e Cristiano Flores (Estados) até R$ 18 na floricultura Flora Falcone (Manaíra).

Já a haste de lírio laranja também difere de R$ 10 na floricultura Deda Flores (Trincheiras) até R$ 18 na floricultura Flora Falcone (Manaíra).

A unidade das rosas brancas ou vermelhas com embalagens apresentam diferenças de preços em até R$ 4, com variação em 100%, de R$ 4 na Shalon Assistência Familiar (Centro) até R$ 8 na Flora Falcone (Manaíra).