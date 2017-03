Preço da cesta básica varia 50,76% em João Pessoa

A Autarquia de Proteção e Defesa do Consumidor do Estado da Paraíba (Procon-PB) divulgou, nesta sexta-feira (17), uma nova pesquisa de preço das cestas básicas realizada nos dias 15 e 16 de março, em 11 supermercados da Capital. O preço da cesta básica e seus itens apresentaram uma diferença de R$ 84,58 entre os estabelecimentos, o que significa uma variação de 50,76%.

Segundo os dados do Setor de Pesquisa e Estatística do Procon, o preço da cesta oscilou de R$ 166,60 no supermercado Todo Dia, no bairro Bancários, até R$ 251,18 no supermercado Pão de Açúcar, em Miramar. Já no Atacadão, no Geisel, o preço era de R$ 171,99 e no Bompreço, da Torre, sai ao custo de R$193,71.

Entre os itens contidos na cesta, o quilo da carne chã de dentro difere R$ 16,89 e essa economia pode garantir o segundo quilo da carne. A chã de dentro é ofertada por R$ 33,28 no supermercado Bompreço, no bairro da Torre, mas no supermercado Assaí, é ofertado por 16,39.

O quilo do feijão carioca da marca Da Casa apresenta a maior variação percentual da pesquisa 200,25%, entre R$ 3,99 no supermercado Extra (Av. Epitácio Pessoa) e R$ 11,98 no Todo Dia (Bancários), sendo R$ 7,99 de diferença por quilo.

O arroz parbolizado da marca Emoções apresenta menor preço de R$ 2,78 no Hiper Bompreço (Centro) e maior preço de R$ 3,79 no Super Box Brasil (Geisel), com variação em 36,33%. Já o quilo de açúcar da marca Primavera apresenta ofertas de R$ 2,69 no Extra (Av. Epitácio Pessoa) até R$ 4,15 no Pão de Açúcar, com variação em 54,28%.

Entre as farinhas de mandioca pesquisadas, o quilo da marca Kifarinha apresenta variação em 76,09%, com ofertas entre R$ 3,89 e R$ 6,85. O quilo de café da marca Pilão difere de R$ 4,45 no Assaí (Geisel) a R$ 5,89 no Pão de Açúcar, com uma variação correspondente a 32,36%.

O quilo do tomate chega a ser ofertado de R$ 2,18 no supermercado Assaí até R$ 5,29 no Bem Mais, com variação de 142,66%. Já o quilo da batata inglesa apresenta variação de 76,88%, de R$ 1,99 no Atacadão até R$ 3,52 no Extra (Bancários).

Os supermercados abordados na pesquisa foram: Assaí, Atacadão e Super Box Brasil (Geisel); Extra, Todo Dia, Bem Mais e Carrefour (Bancários); Bom preço (Torre); Extra (Avenida Epitácio Pessoa), Pão de Açúcar (Miramar) e Hiper Bompreço (Centro).

Serviço – Mais itens e informações sobre os estabelecimentos comerciais podem ser consultados no site: procon.pb.gov.br ou entrar em contato pelo telefone 151 ou (83) 3218-6959.