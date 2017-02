Posse do novo reitor da UFCG será nesta 3ª feira

Foto: Ascom

Em solenidade a ser realizada nesta terça-feira, em Brasília, o ministro da Educação, Mendonça Filho, empossará o professor Vicemário Simões como novo reitor da Universidade Federal de Campina Grande (UFCG).

A cerimônia, que acontecerá às 10 horas, na Sala de Atos do MEC, contará com as presenças do reitor Edilson Amorim e do vice-reitor eleito, Camilo Farias.

O Decreto Presidencial oficializando o ato foi publicado no Diário Oficial da União do último dia 09 de fevereiro e a transmissão de cargo acontecerá em Campina Grande no próximo dia 17 de março, às 19 horas, no Auditório da Federação das Indústrias do Estado da Paraíba (Fiep).

Vice-reitor e secretário de Planejamento da UFCG, o professor Vicemário Simões foi pró-reitor de Ensino na gestão de Thompson Mariz, membro do colégio estatuinte e coordenador setorial de Assuntos Comunitários, da antiga Pró-Reitoria para Assuntos do Interior (PRAI) da UFPB.