Pós-doutorado em Física da UFCG abre vaga para bolsista

Estão abertas até sexta-feira, dia 26, as inscrições para seleção de um bolsista de pós-doutorado do Programa de Pós-Graduação em Física da Universidade Federal de Campina Grande (UFCG). O valor da bolsa é de R$ 4.087,00.

Os interessados devem ter título de doutor em Física ou em áreas afins e enviar um plano de trabalho, a ser desenvolvido durante 12 meses, relacionado a uma das seguintes linhas de pesquisa: Partículas, Campos e Cosmologia; Física da Matéria Condensada e Física da Alta Atmosfera.

As inscrições devem ser realizadas na Secretaria do programa, localizado no Bloco CY. Também serão aceitas inscrições via Correios desde que postadas dentro do prazo estabelecido no edital.

A seleção será realizada mediante análise documental e avaliações do currículo e do plano de trabalho. O resultado final será divulgado até 02 de junho.

Mais informações também podem ser obtidas pelo site http://www. df.ufcg.edu.br, e-mail [email protected] ou pelo telefone (83) 2101.1060.

Acesse edital.