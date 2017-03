Porto de Cabedelo deve receber 12 navios até o fim do mês

O Porto de Cabedelo deve movimentar até o fim de março mais de 78 mil toneladas de produtos, incluindo derivados de petróleo, malte, trigo, petcoke e granito.

Foto: Secom/PB

Nessa terça-feira (21) atracou o navio Boston Harmony, de bandeira panamenha, com 12 mil toneladas de trigo. A carga veio da Argentina para abastecer o mercado paraibano.

Até o fim do mês, devem atracar no Porto de Cabedelo os navios You & Island, vindo dos Estados Unidos com 29,3 mil toneladas de petcoke; o navio Dian Bolten, que vem de Houston (EUA), com 30,3 mil toneladas petcoke.

De Cabedelo partirá o navio Donaugracht, que embarcará para a Itália 2.000 toneladas de granito extraído na região de Santa Luzia, sertão paraibano.

Já o navio Ourana deve atracar no dia 30 com 4.500 toneladas de malte para a indústria cervejeira.

Neste mês de março, atracaram no Porto de Cabedelo o navio Rimar, que trouxe de Fortaleza 4 mil toneladas de derivados de petróleo, além do navio Grazia, trouxe dos Estados Unidos 6,1 mil toneladas de derivado de petróleo.

Foto: Secom/PB

O Stena Progress desembarcou outras 8,9 mil toneladas de derivados de petróleo.

O navio Minas, procedente do Uruguai, desembarcou 7,1 mil toneladas de malte. O navio José Alencar trouxe de Fortaleza 4,7 mil toneladas de derivados de petróleo.

O Porto de Cabedelo também recebeu procedente de Belém do Pará o navio Triunfo da Marinha do Brasil. E no dia 19 atracou o navio Stena Progress com 3,2 mil toneladas de derivados de petróleo.

O Porto de Cabedelo é administrado pela Companhia Docas da Paraíba que tem como presidente Gilmara Temóteo.