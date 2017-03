População de Monteiro ameaça fechar comportas caso Cagepa não acabe o racionamento

Apesar da chegada das águas do rio São Francisco à cidade de Monteiro, Cariri, a população ainda está sem água nas torneiras e pretende fechar as comportas do canal da transposição, caso a Cagepa não resolva a situação.

Foi o que informou o vereador monteirense Cajó Meneses (PSDB). Segundo ele, apesar de o açude de Poções ter recebido água, o órgão estadual ainda não finalizou o racionamento estilo um por dez.

Foto: Paraibaonline

– Embora o açude de Poções, que abastece a cidade, já tenha recebido água e estar com 5% da capacidade, o líquido não está chegando às torneiras. Não sabemos se é incompetência da Cagepa ou falta de adutoras. Fomos ao Ministério Público da Paraíba e ficou acertado que o órgão deve apresentar projeto e resolver a situação dentro do prazo estimado. Caso isso não aconteça, ela sofrerá punição – disse o vereador.

Com relação ao desejo da população de fechar as comportas do canal, o vereador confirmou, mas disse que seria uma medida extrema, pois prejudicaria os moradores de Campina Grande e mais 18 cidades.

– A Cagepa não tem tido o compromisso para acabar com o racionamento e a população está revoltada, procurando os meios de comunicação para sensibilizar o órgão para a situação – ressaltou.

*As informações repercutiram na Rádio Campina FM.