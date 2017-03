População de Lagoa de Dentro terá cinema de graça neste domingo

Nesse domingo, 19 de março, um importante projeto cultural terá início em Lagoa Dentro-PB. O “Cine Lagoa” vai levar cinema de graça para a população.

Promovido pela Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo, a primeira edição do projeto exibirá gratuitamente o filme “Cine Holliúdy”, de classificação livre, a partir das 19h30, com estrutura montada no Calçadão da Lagoa.

Para o Secretário Tarcísio, o projeto é uma das importantes ações da Prefeitura para garantir a oferta de arte e cultura para o Lagoadentrense, proporcionando momentos de lazer gratuitos à população.

O Prefeito Fabiano Pedro acredita que o projeto vai estimular o interesse das pessoas pelo cinema e a cultura, bem como criar oportunidade de encontros entre amigos e familiares que se encontrarão no Calçadão da Lagoa.

Sinopse do filme

Cine Holliúdy é um filme de comédia brasileiro de 2013, dirigido por Halder Gomes e estrelado por Edmilson Filho, Miriam Freeland e Roberto Bomtempo.

O filme se passa no interior do Ceará, na década de 1970, no período em que a popularização da TV começava e ameaçava os cinemas nas pequenas cidades. As pessoas da região começaram a desfrutar de um bem ainda não conhecido, porém, o televisor afastou as pessoas dos cinemas. Francisgleydisson (Edmilson Filho) luta para manter viva a paixão pela sétima arte, com criatividade e o humor cearense. Ele é o proprietário do Cine Holiúdy, um pequeno cinema da cidade que terá a difícil missão de se manter vivo como opção de entretenimento.

O curta foi visto em 80 festivais de 20 países e ganhou 42 prêmios.