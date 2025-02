Hugo Motta respalda tese de duas vagas para o Republicanos na chapa majoritária de 2026 na PB

O presidente da Câmara Federal, deputado Hugo Motta, respaldou a fala do presidente da Assembleia Legislativa da Paraíba, Adriano Galdino sobre a reivindicação do Republicanos na ocupação de duas vagas: de governador e senador na chapa majoritária das eleições de 2026.

Em entrevista concedida à imprensa nesta sexta-feira (07), Hugo Motta disse que aprova a leitura de Galdino até porque o Republicanos pode chegar muito mais forte em 2026, que pode ser justo que o partido tenha mais de uma vaga na majoritária.

Também chancelou o nome de Adriano Galdino como representante do partido na disputa pelo governo do Estado nas eleições de 2026.

“Primeiro nós fazemos política com compromisso e com verdade e o presidente Adriano sabe que está em um partido que pode dormir tranquilo que ele vai ser respeitado pelo tamanho que tem. Não há da nossa parte nada que ateste o contrário”, argumentou.

Contudo, Hugo Motta ressalta que o grupo republicano vai ter que ouvir os demais partidos porque cada um tem suas ambições.

“Nós não queremos impor de cima para baixo o que a gente pensa. Não tem que ser do jeito que eu quero ou que Adriano quer. Para ganhar uma eleição de governador tem que agregar, somar e é isso que o partido tem procurado fazer”, explicou.

Segundo ele, é preciso reunir os representantes e lideranças do PSB e o Progressistas para que se faça uma discussão sobre quais são os interesses que cada um tem e a partir disso, fazer as acomodações.

“Nós temos atores importantes que com certeza em algum momento e espero que não demore, sentem à mesa para traçar um cronograma de trabalho para que esse grupo esteja unido para as eleições de 2026. Cada um entendendo o seu tamanho e importância no processo”, destacou.