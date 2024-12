Severino da Prestação durante diplomação dos eleitos: Coroa um trabalho de 12 anos

Nesta terça-feira, 17 de dezembro, data marcada pela diplomação dos eleitores em Campina Grande, o vereador eleito Severino da Prestação (MDB) comemorou sua conquista em entrevista ao ParaibaOnline. Para ele, o momento simboliza o reconhecimento de uma trajetória política de mais de uma década.

“Isso aqui coroa um trabalho de 12 anos. Já tivemos na casa, exercemos um bom mandato, mas na condição de suplente. E agora a gente chega, sim, com o diploma de titular, como vereador eleito, como o mais votado do MDB. Nós fizemos três [vereadores] e eu fui o primeiro, então isso coroa um trabalho bem feito, que a gente já vinha fazendo, mas ainda não tinha tido a oportunidade de chegar. Mas com as graças de Deus, agora a gente tá chegando, sim, chegando na frente”, declarou.

A respeito da composição da Mesa Diretora da Câmara Municipal, Severino revelou que está dialogando com colegas parlamentares e acompanhando de perto as articulações.

“A gente tem conversado, a gente tem conversado com vários colegas e a gente tá aí pra tomar essa decisão. Tem alguns postulantes, tem um que está mais adiante, que é o nosso colega Saúde Armando, mas a gente ainda não tem aquela decisão formada. A gente está aí conversando e, possivelmente, essa semana ou na outra, está todo o mundo se definindo”, explicou.

*Vídeo: ParaibaOnline