Rafafá destaca prioridades de mandato e comenta a eleição para presidência da Câmara

Durante a cerimônia de diplomação realizada nesta terça-feira (17), o vereador eleito Rafafá (União Brasil) destacou suas principais prioridades para o mandato que se inicia em janeiro de 2025.

Segundo ele, o foco será nas áreas de Saúde, Educação e Inclusão, além de trabalhar para melhorar a qualidade de vida dos moradores de regiões mais distantes como os distritos e a zona rural.

Rafafá também comentou sobre a eleição da mesa diretora da Câmara Municipal, indicando apoio ao vereador reeleito Saulo Germano (Podemos) para a presidência da Casa.

“Estou conversando com Saulo, e ele é aliado nosso, esteve o tempo todo com o prefeito Bruno. A gente acredita que a mesa, da forma que for formada, estará ainda mais consolidada. Mas, está tudo encaminhado para que seja Saulo”, afirmou.

Confira:

*Vídeo: ParaibaOnline