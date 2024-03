O vereador Saulo Noronha, filiado ao Solidariedade, concedeu entrevista ao ParaibaOnline e falou sobre o futuro do partido em Campina Grande.

Noronha destacou que o partido está em um momento de “expectativa” em relação às próximas eleições, mas que ele está empenhado em contribuir para o crescimento da legenda.

– Eu sempre deixei claro que não tenho motivos e nem intenção de mudar de partido. Pelo contrário, quero que o partido cresça e acredito que sim, que a legenda vai continuar apoiando o prefeito Bruno Cunha Lima – afirmou o vereador.

Ele também mencionou que está buscando atrair novos filiados para o Solidariedade. “A gente está aguardando as coisas acontecerem, mas estou tentando contribuir com o partido, tentando trazer alguns colegas para o Solidariedade”, disse.

Questionado sobre a saída do vereador Márcio Melo do G6, grupo que encabeça, Saulo revelou que o colega fez sua escolha, mas que ele não foi informado de forma oficial sobre a sua saída.

– Nós não fomos informados de forma oficial da saída dele do G6 e sua ida para o outro grupo (oposição). Ele é um vereador atuante, maior de idade e sabe o que faz. Nós não mandamos nos mandatos dos colegas – frisou.

Veja a entrevista completa em vídeo:

Vídeo: ParaibaOnline

