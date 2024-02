Ao ser questionado sobre a foto do deputado Wellington Roberto (PL) no ato pró-Bolsonaro, o deputado Walber Virgolino teceu críticas ao colega de partido. Em coletiva de imprensa, o político afirmou que Roberto deve estar sofrendo pressão para sair de cima do muro.

“Ele é um bolsonarista que não dá o sangue por Bolsonaro, acho que foi a primeira vez que ele foi a um evento. Foi eleito pelo PL e vota nas pautas [do presidente] Lula no Congresso. Chegou o momento de se decidir”, disse, definindo o colega como político de força, mas não ‘direita raiz’.

Durante a entrevista, Virgolino ainda justificou sua ausência no ato: “medo de avião”. Confira na íntegra o posicionamento em vídeo: