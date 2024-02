O vice-presidente estadual do PSB, Ronaldo Guerra, negou que o partido tenha fechado acordo com o grupo político do prefeito de Santa Rita, Emerson Panta (PP), que ainda não indicou o seu sucessor, mas que gostaria de ter o apoio do PSB no processo eleitoral.

A notícia sobre que isso teria acontecido foi por conta de uma foto veiculada nas redes sociais, nesse final de semana, na qual aparecem o presidente do PSB, deputado federal Gervásio Maia, com o prefeito Panta e lideranças do município de mãos dadas.

Conforme Guerra, a proposta foi recebida por Gervásio, mas este também negou, pois era uma questão que não poderia resolver sozinho sem a anuência do governador João Azevêdo (PSB), que está em viagem ao exterior.

“Não ficou nada fechado, mas vamos marcar uma reunião ainda esta semana da Executiva para tratar não só isso, mas de outras cidades do porte de Santa Rita e levar os dados para o governador assim que ele chegar. Isso foi o que ficou acordado. Não existe nenhuma decisão ainda do PSB em Santa Rita”, explicou.

Guerra informou ainda que o prefeito Panta teria oferecido a vice para indicação do PSB e mais a filiação de alguns vereadores ao partido.

“Mas, tudo isso tem que passar pelo crivo do governador e não pode ser resolvido de supetão sem ouvir todo o nosso pessoal. Temos até o dia 30 de março prazo para resolver as filiações e demais questões”, disse.