O presidente do PT na Paraíba, Jackson Macedo disse que o ato público realizado na Avenida Paulista por Jair Bolsonaro, nesse domingo (25), só comprovou pelo próprio ex-presidente no inquérito da Polícia Federal ao qual responde no STF de que existia uma minuta do golpe, que Bolsonaro teve acesso e que havia mexido no script desse documento.

“Isso é muito grave e ele deixou claro isso ontem, no discurso durante o ato, inclusive, a própria Polícia Federal informou que vai usar o discurso dele como prova, porque a minuta era o esboço de um golpe que ele estava preparando no país e com a prisão de ministro do STF”, declarou.

Para Macedo, com esse ato, o ex-presidente Bolsonaro vai forçar uma anistia para beneficiar aquelas pessoas que tentaram dar um golpe na democracia brasileira no dia 8 de janeiro de 2023.

“Um absurdo”, bradou Macedo afirmando ainda que Bolsonaro usou um ato público para pressionar os poderes constituídos por uma anistia que não vai acontecer.

Segundo ele, de forma alguma o Congresso, o STF e nem o governo vão aceitar qualquer tipo de anistia com quem flertou com o golpe, com quem tentou derrubar a democracia brasileira.

“Na minha opinião, o ato só serviu para atestar duas questões: a existência de uma minuta do golpe e tentar anistiar para essas pessoas”, avaliou.