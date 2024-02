Presidente do MDB nega filiação de Nilvan, mas confirma possível filiação de Sara

O presidente do MDB na Paraíba, senador Veneziano Vital do Rêgo, em entrevista à imprensa disse que não será possível à filiação de Nilvan Ferreira ao partido para disputar a prefeitura de Santa Rita, mas confirmou a possibilidade de filiação da ex-prefeita Sara Cabral na disputa pela Prefeitura de Bayeux nas eleições de outubro.

Ele disse que teve contatos com Nilvan Ferreira, antes de viajar para Brasília, no início desta semana, mas não ficou nada definido em relação ao posicionamento do MDB.

“É preciso que nós dialoguemos e façamos desse diálogo a construção de perspectivas e de projetos para Santa Rita e no contexto estadual”, verbalizou.

Já para a disputa em Bayeux, o MDB tem avançado nas conversas com a ex-prefeita Sara Cabral, mulher do ex-deputado Domiciano Cabral.

O senador disse que teve uma rápida conversa com os dois, mas também não tem nada confirmado, mas que para o MDB será extremamente gratificante, honroso poder tê-los nos quadros do partido, sigla esta a qual já estiveram filiados.

“Para Bayeux, que conhece Domiciano também seria uma oportunidade de poder experimentar outra vez a presença de Sara, do próprio Domiciano e do seu grupo político”, apostou..