João Azevêdo transmite cargo para vice e cumpre missão em Portugal

O governador João Azevêdo transmitiu, neste sábado (24), o cargo para o vice-governador Lucas Ribeiro, que ficará à frente do Governo da Paraíba a partir deste domingo (25) até o próximo dia 2 de março.

João Azevêdo se licencia do mandato para cumprir missão em Portugal, onde irá buscar investimentos e apresentar os potenciais turísticos e econômicos do estado, com destaque também para a comercialização da cachaça paraibana no mercado internacional.

Na ocasião, o chefe do Executivo estadual destacou o compromisso do vice-governador Lucas Ribeiro com a continuidade das ações desenvolvidas pelo governo. O gestor também evidenciou a importância da missão em Portugal para fomentar o desenvolvimento econômico do estado e atrair novos investimentos internacionais.

“Lucas sempre nos acompanha nas agendas administrativas em todo o estado, conhece o que o governo faz em todas as regiões e viajo tranquilo, sabendo que o estado estará em boas mãos. Vamos cumprir essa missão em Portugal porque a Paraíba vive um excelente momento, é um estado respeitado e reconhecido pela eficiência da gestão fiscal, o que tem atraído a atenção de investidores nacionais e internacionais e queremos fortalecer os potenciais econômicos e garantir a geração de emprego e renda e impulsionar o crescimento da Paraíba”, frisou.

O vice-governador Lucas Ribeiro afirmou que irá manter o ritmo de trabalho do governador João Azevêdo com visita a obras em diversas regiões do estado.

“Eu agradeço a confiança do governador, será uma honra estar à frente do estado nesse período em que ele cumprirá agenda em Portugal em busca de novos investimentos, e ao longo desses dias cumpriremos agendas em João Pessoa, Campina Grande e no Sertão para acompanharmos as obras e políticas públicas que o estado tem executado para melhorar a vida das pessoas e promover o desenvolvimento dos municípios”, comentou.