Deputado faz balanço positivo do primeiro ano na ALPB

O deputado estadual Doutor Romualdo, representante do MDB, concedeu uma entrevista a reportagem do Paraíba Online, na qual fez um balanço positivo de seu primeiro ano de mandato na Assembleia Legislativa da Paraíba (ALPB).

O parlamentar destacou conquistas, desafios e projetos de relevância que foram apresentados ao longo do último ano.

– Estamos cumprindo nosso papel. Conseguimos nesse primeiro ano mostrar a nossa cara, que é uma cara de trabalho. É um desafio maior no parlamento porque não podemos demandar custos, é mais no campo das ideias, mas elas estão fluindo. Fico feliz com o que fiz até agora mostrando projetos de relevância – afirmou Doutor Romualdo.

O deputado ressaltou a importância de se dedicar ao trabalho legislativo, mesmo diante das limitações orçamentárias. Segundo ele, o foco tem sido colocar em prática ideias que contribuam para o desenvolvimento do estado e melhoria da qualidade de vida da população.