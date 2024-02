Aparte: Romero Rodrigues ´some da foto´ por trás do ministro Rui Costa

Ficou quase imperceptível a imagem do deputado Romero Rodrigues (Podemos) no coquetel que o presidente Lula ofereceu às lideranças partidárias na Câmara Federal na última quinta-feira, no Palácio da Alvorada.

Somente com uma observação mais cuidadosa é possível localizar, nas fotos oficiais do evento, a presença do parlamentar paraibano por trás (observe a seta) do ministro chefe da Casa Civil da Presidência da República, Rui Costa.

Com informações da coluna Aparte, assinada pelo jornalista Arimatéa Souza.

