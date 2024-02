Aldemir apresenta pré-candidata a prefeita de Cajazeiras

O deputado Júnior Araújo (PSB) soltou o verbo no discurso feito durante a coletiva realizada nessa sexta-feira (23), em Cajazeiras, durante a apresentação da nova pré-candidatura para disputar a Prefeitura do município nas eleições de outubro.

Araújo é agora aliado do prefeito Zé Aldemir (PP), de quem era ferrenho opositor, virou de lado e vai apoiar a pré-candidata do prefeito, a atual secretária de Educação, Socorro Delfino ao invés do pré-candidato, Chico Mendes (PSB), líder do governo na Assembleia Legislativa da Paraíba.

Para o deputado, Socorro Delfino é um nome simbólico para a cidade por se tratar de alguém que é da cidade, é cajazeirense e vem trabalhando pelo povo de Cajazeiras.

“Minha futura prefeita Corrinha. Eu quero iniciar minhas palavras me alistando como mais um soldado desta causa. Eu não tenho dúvidas do que está por vir à nossa cidade que não precisa importar candidato de fora. Cajazeiras não precisa importar forasteiros para vir administrar a nossa cidade”, destacou.

Araújo ressaltou ainda que Cajazeiras não precisa de candidato Saci-Pererê, que não sustenta a própria candidatura antes mesma de iniciar o processo eleitoral, se referindo ao pré-candidato Chico Mendes,que foi ex-prefeito de São José de Piranhas, mudou de domicílio eleitoral para concorrer à prefeitura cajazeirense com o apoio do governador João Azevedo.

Por fim, o deputado conclamou o povo a trabalhar pela eleição de Socorro Delfino, pois sabe do potencial da candidata. “ Como prefeita você terá a oportunidade de fazer ainda mais pelas crianças de Cajazeiras e será a prefeita da Educação fazendo jus ao slogan de Cajazeiras, que ficou conhecida como a cidade que ensinou a Paraíba a ler”,declarou.