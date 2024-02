O vice-presidente do Senado Federal, senador Veneziano Vital do Rêgo (MDB-PB), lamentou na manhã deste sábado (24) que a Paraíba esteja entre os piores estados em abastecimento de água e saneamento no Brasil, segundo trouxe ontem (23), o Censo do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). O ranking apontando a lamentável posição da Paraíba foi destaque nacional em diversos meios de comunicação, como Folha de São Paulo, G1, dentre outros.

Segundo o relatório, os dados do IBGE revelam que a Paraíba tem 8 dos 10 municípios do Brasil com piores índices de abastecimento de água. A lista é liderada pelo município de Santa Cecília (PB), que tem 99,5% de precariedade no sistema, seguido por Baraúna (PB), com 99,2%, Marcolândia (PI), com 99,1%, Algodão de Jandaíra (PB) com 99,1%, Gado Bravo (PB), com 98,7% e Sossêgo (PB), com 98%.

De acordo com Veneziano, devido à omissão do Governo do Estado, que não oferta condições para que a Companhia de Água e Esgotos da Paraíba (Cagepa) desenvolva uma rede de abastecimento estruturada, resta a essas populações contar com os caminhões-pipa para suprir sua necessidade básica.

“Lastimo que a Paraíba esteja entre os piores estados em nível de abastecimento regular de água, com base em levantamento feito pelo IBGE. Já passou o tempo de o governador parar de se justificar e agir mais”, disse Veneziano.

Ele destacou ainda que, em relação à canalização, que faz a água chegar às residências, os municípios no Nordeste novamente são os que têm mais problemas. A Paraíba é o estado que lidera a estatística nos três primeiros lugares: Damião, com 74,1% da cidade sem água canalizada, seguida por Algodão de Jandaíra, com 73,5%, e Riacho de Santo Antônio, com 72,5%.

Saneamento Básico

Mais da metade dos domicílios da Paraíba não está conectada à rede de esgoto, de acordo com dados do Censo 2022 do IBGE, divulgados ontem (23), e consolidados pelo G1 PB. Além disso, 102 cidades paraibanas têm mais da metade da sua população sem esgotamento sanitário. Entre as cidades que ainda precisam ampliar a assistência de saneamento básico estão Bayeux, Mamanguape, Santa Rita e Conde.