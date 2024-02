Presidente do PSDB revela conversa entre Bruno e Romero

O presidente do PSDB na Paraíba, deputado Fábio Ramalho revelou em entrevista concedida à imprensa nesta sexta-feira (23) que Romero Rodrigues e Bruno Cunha Lima tiveram uma conversa por telefone e que, em breve, se terá uma fumaça branca sobre o processo eleitoral do município de Campina Grande, para levar a união não só a Campina, mas também para toda a Paraíba.

Segundo ele, a conversa por telefone teria acontecido nessa quinta-feira (22), antes do jantar que alguns parlamentares paraibanos tiveram com o presidente Lula, entre eles, o deputado federal Romero Rodrigues. A comunicação do telefonema foi dita a Ramalho já no início da noite.

Ramalho disse ainda que os dois trataram dos propósitos para Campina Grande, além de investimentos e que, muito em breve, sem holofotes, sem divulgação, todos se reunirão em uma conversa com o objetivo de expor a união do grupo em prol do município.

Até porque, afirmou o presidente do PSDB, não existe nada de rompimento entre eles, mas existe sim a torcida de algumas pessoas para esse racha.

“Fiquei muito feliz, muito animado por sentir que o nosso trabalho, não só o meu, mas de todos os que querem a união, que a gente volte a ter esse horizonte de união em Campina Grande, até porque em nenhum momento Romero disse que era candidato a prefeito de Campina Grande”, destacou.

Ramalho disse que ouviu várias vezes do deputado que não é o propósito dele disputar a Prefeitura de Campina Grande, pois está muito bem na liderança do Podemos em Brasília fortalecendo os munícipes e o seu mandato.