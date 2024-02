Oposição em Alagoa Grande fecha a composição da chapa majoritária

Os partidos Republicanos, PL e Avante firmaram aliança em Alagoa Grande para as eleições municipais de 2024, durante reunião ocorrida nesta quinta-feira (22), com presença do deputado estadual Bosco Carneiro, ex-prefeito Hildon Régis Navarro Filho (Bôda), vice-prefeito Neto Carneiro, ex-secretário de Saúde João Montenegro e ex-vice-prefeito e empresário Evaldo Vieira.

A composição da chapa majoritária será definida por meio de pesquisa popular entre os pré-candidatos Neto Carneiro, do partido Republicanos, João Montenegro, do PL, e Evaldo Vieira, do Avante. A informação foi confirmada pela assessoria do deputado Bosco.

Cada um dos três partidos lançará chapas proporcionais próprias e o resultado da pesquisa irá oficializar o candidato a prefeito e a vice. O critério escolhido é uma forma democrática para a decisão que melhor represente a vontade popular.

A aliança representa impacto no campo político municipal, visto que as lideranças citadas são agentes públicos com serviços prestados ao município.

O encontro também deixou acordado que o diálogo continuará com os demais partidos da oposição que queiram e estejam dispostos a unir forças no projeto, visando ao desenvolvimento econômico e social do município.