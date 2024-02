Deputado fala sobre o futuro do Solidariedade em Campina Grande

Em entrevista repercutida nesta sexta-feira (23), na Rádio Caturité FM, o presidente estadual do Solidariedade, deputado Eduardo Carneiro, falou sobre o futuro do partido em Campina Grande, que atualmente está sob a liderança do empresário Emerson Cabral, atual presidente da Agência Municipal de Desenvolvimento (Amde).

Segundo Eduardo Carneiro, o Solidariedade em Campina Grande continua sendo muito bem conduzido por Emerson. O deputado destacou a realização de uma reunião estratégica, na qual foram traçadas metas e objetivos para a eleição municipal, visando à conquista do maior número de vereadores e a inclusão de nomes expressivos, como o de Emerson Cabral, nas chapas majoritárias.

Sobre o apoio do Solidariedade à reeleição do prefeito Bruno Cunha Lima (União Brasil), Carneiro revelou que haverá uma reunião com a direção nacional para debater o assunto.

– O partido vive um bom momento em Campina Grande e vamos ter uma reunião com a nacional, estadual e municipal para tomar a melhor decisão. Ele recebeu convite do prefeito Bruno, assumiu um cargo na gestão e estamos dialogando sobre isso com a direção nacional para tomar as decisões, mas estamos sintonizados com o presidente Emerson – salientou.

Veja a entrevista completa no vídeo:

Vídeo: Paraibaonline

Inscreva-se no canal do YouTube do Paraibaonline e você será notificado sobre o conteúdo de novos vídeos.

Acesse o endereço abaixo e ative o ´sino´.

Clique aqui