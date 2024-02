Aparte: Romero e Bruno Cunha Lima ainda não tiveram a conversa definitiva

A rodada de contatos entre várias lideranças campinenses, que passaram boa parte da semana em Brasília, acabou de forma inconclusiva no tocante à crise profunda no grupo governista local.

A esperada conversa entre o prefeito Bruno Cunha Lima e o seu antecessor Romero Rodrigues, ao que tudo indica, não foi concretizada.

Houve apenas um breve contato telefônico.

Ao longo dos últimos dias, diante do agravamento entre os protagonistas acima referidos, alguns ´bombeiros´ intensificaram as tentativas de compatibilização no sentido de que a campanha que se avizinha não seja convertida numa disputa visceral.

Os principais ´bombeiros´ são o senador Efraim Filho, presidente do União Brasil na Paraíba, e o ex-senador Cássio Cunha Lima, que permanece sendo uma voz ouvida e respeitada na base governista serrana, apesar de seu progressivo afastamento do dia a dia da política partidária.

*com informações da coluna Aparte, assinada pelo jornalista Arimatéa Souza.

