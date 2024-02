Vários deputados paraibanos tomaram parte do jantar promovido ontem pelo presidente Lula, no Palácio da Alvorada, em Brasília, com lideranças partidárias da Câmara Federal.

Lá estavam Romero Rodrigues (Podemos), Gervásio Maia (PSB), Damião Feliciano (União Brasil), Hugo Motta (Republicanos) e Aguinaldo Ribeiro (PP – líder da Maioria).

“O presidente disse que vai ter uma proximidade maior, vai dialogar mais, vai ser meio que uma rotina” esses encontros, revelou posteriormente Gervásio.

