Vice-presidente do PSDB-PB diz que não pode falar por Tovar ou Romero

“Sobre o PSDB, não sobre Tovar [Correia Lima], há um posicionamento do partido, que não vai mudar, eu disse isso semana passada. Agora com relação a Tovar e Romero [Rodrigues] é com eles, eu não posso falar por eles”.

A afirmação partiu da vice-presidente do PSB na Paraíba, Camila Toscano, durante coletiva de imprensa. Na ocasião, ela destacou que a decisão sobre uma candidatura em Campina Grande será colegiada.

“São várias pessoas, o que estou dizendo é o que Pedro [Cunha Lima] falou enquanto era presidente [da legenda]”, completou, afirmando que não tem mais informações sobre as eleições de Campina, mas sim de outras regiões do estado.

Ainda nesse aspecto, Toscano afirmou que em Guarabira há sim a decisão de uma candidatura própria. Confira na íntegra as afirmações dela em vídeo abaixo:

*vídeo – paraibaonline