O radialista Nilvan Ferreira anunciou nesta quinta-feira (22) a sua pré-candidatura à Prefeitura do município de Santa Rita, a terceira maior cidade da Paraíba, localizada na região metropolitana de João Pessoa. Ele só ainda não se decidiu por qual partido irá entrar na disputa já que não pertence mais aos quadros do PL.

Segundo ele, no mais tardar na próxima semana, estará anunciado o partido pelo qual irá disputar o pleito de outubro, cujo evento deve ser feito em uma grande festa e deve convidar o presidente do Republicanos, deputado federal Hugo Motta, do União Brasil, senador Efraim Filho, do MDB, senador Veneziano Vital do Rego,o deputado federal Romero Rodrigues (Podemos) e outras lideranças políticas que estão aliadas ao projeto de Santa Rita.

O pré-candidato disse ainda que está entre o Republicanos e o União Brasil e dispensou o Podemos e o MDB por não serem viáveis ao seu projeto eleitoral. Contudo disse ter a ciência que deve juntar forças políticas para governar uma cidade do porte de Santa Rita, que segundo ele, possui diversos problemas estruturais, entre eles no setor de Saúde e no fornecimento de água, pois o povo vem sofrendo sem poder fazer um simples exame de sumário de urina e consome água barrenta..

“Eu tenho duas alternativas concretas de filiação: o Republicanos e o União Brasil e daqui para amanhã vou fazer apenas alguns últimos acertos para que, independentemente, da sigla que eu me filie, a outra sigla continue na nossa aliança, mantendo a chapa de vereador. Dos quatro partidos ao nosso redor, já há 80 candidatos a vereador. Olha o tamanho do exército que já se junta à nossa pré-campanha para disputar a Câmara que tem 19 vagas.”, argumentou o radialista.