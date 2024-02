Vereador campinense revida colega e diz que petista é incoerente

O vereador Alexandre do Sindicato (UB) se defendeu das críticas do colega Napoleão Maracajá (PT), após a aprovação em unanimidade de voto repúdio ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), na sessão desta quarta-feira (21) da Câmara Municipal de Campina Grande (CMCG).

Fazendo referência ao grupo de oposição, que não percebeu a apresentação do requerimento, Alexandre enfatizou que os colegas dormiram no ponto, pois estavam na plenária.

“Mesmo com as agressões destinadas a mim, com veneno e ódio da esquerda, que fala em amor e de amor não tem nada, eu só tenho a agradecer a Deus que conseguimos fazer algo tão importante”, disse.

Na ocasião, o edil, ainda em resposta ao oponente que o definiu como “palhaço”, falou que não brincava com o mandato.

“Eu apresentei um voto de repúdio, confio que Câmara Municipal que imagens não serão alteradas, eu sei de todos que estavam sentados, inclusive o representante do PT que quer justificar o injustificável de que não votou a favor porque não viu, ou não estava. Votou e votou sim, todos que estavam em plenário votaram”, completou.

Confira na íntegra a réplica do edil em vídeo: