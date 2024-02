Sérgio Queiroz anuncia filiação deve disputar a Prefeitura de João Pessoa

O Pastor Sérgio Queiroz, que tentou disputar a Prefeitura de João Pessoa e também uma vaga no Senado Federal pelo PRTB, aceitou o convite feito pelo embaixador nacional do Partido Novo, deputado federal Deltan Dallagnol e deve disputar a Prefeitura de João Pessoa nas eleições de outubro.

Muito embora ainda não tenha se decidido, Queiroz lembrou que não pode jogar para debaixo do tapete, os 106 mil votos obtidos nas eleições de 2022, quando disputou uma vaga no Senado Federal, sem estrutura partidária, sem tempo de Televisão, sem dinheiro e sem apoios políticos.

Segundo ele, foram 28% dos votos do somatório total dos votos válidos na Grande João Pessoa para o Senado.

“Foi um feito extraordinário e nós conseguimos vencer, em João Pessoa, o candidato à reeleição do Presidente da República, (Veneziano Vital do Rêgo), a candidata do governador e do prefeito (Pollyanna Dutra) e ex-prefeitos, que foram muito bem votados em eleições passadas e até mesmo o senador eleito, (Efraim Filho (União Brasil)”, destacou.

Segundo ele, o resultado obtido não pode ser jogado para debaixo do tapete e tem um valor inestimável e desde então vem questionando o que fazer com isso.

“Muita gente tem cogitado o fato de eu ser candidato a prefeito de João Pessoa. Seria algo óbvio sob o ponto de vista político, em razão de tudo que foi alcançado, mas como agente público, alguém autônomo e sem compromisso com nenhuma esfera de Poder, sou livre para voar e fazer o que acho que devo fazer com esse capital político, que o povo de João Pessoa me deu de maneira tão carinhosa e esperançosa”, disse.

Queiroz considera o partido Novo uma esperança para mudanças, que defende as candidaturas independentes, partido de profundas coerências e uma solução para oxigenar a política brasileira, especialmente nos cargos majoritários.

“Eu vou ajudar o partido Novo a construir suas bases no Estado da Paraíba”, afirmou. Contudo, sobre a disputa pela Prefeitura de João Pessoa, Queiroz informou que vai consultar, até porque não tem a política como meio de vida, a família, os líderes espirituais e o Conselho Presbiteral da Igreja.

“Estou em busca de conselho, de prudência para decidir qual será o nível do meu envolvimento nesta campanha. Essa resposta eu não tenho ainda. Uma coisa eu sei: ajudarei esse partido a articular grandes quadros na Paraíba para esse ano e se puder no país. Vou me envolver de alguma maneira”, disse.