Adriano Galdino: “Romero será candidato, mas não pelo Republicanos”

A possível candidatura do ex-prefeito Romero Rodrigues (Podemos) à Prefeitura de Campina Grande tem sido alvo de discussões no cenário político paraibano. O convite feito pelo deputado Adriano Galdino, presidente da Assembleia Legislativa da Paraíba e uma das lideranças do partido Republicanos, trouxe à tona especulações e análises sobre os rumos da política na Rainha da Borborema.

Durante uma entrevista ao Paraibaonline, o deputado Adriano Galdino esclareceu a situação, afirmando que Romero Rodrigues não será candidato pelo Republicanos, pois, segundo o presidente da ALPB, o ex-prefeito e atual deputado federal está fazendo uma leitura equivocada do cenário político.

– Eu nunca deixei de acreditar na candidatura de Romero. Que ele é candidato, é, mas não será pelo Republicanos por uma leitura errada que está fazendo das eleições. Se ele estivesse fazendo uma leitura certa, estaria no Republicanos, seria eleito prefeito de Campina Grande com a base do governo lhe apoiando e seria, com certeza, um grande protagonista para as eleições de 2026, mas ele está fazendo uma leitura muito restritiva – afirmou o deputado.

O parlamentar também abordou a possível filiação de Tovar Correia Lima, atualmente no PSDB, ao Republicanos. Galdino destacou que Tovar manifestou interesse na mudança de partido, e o deputado alertou sobre os desafios e riscos envolvidos.

– Tovar sinalizou com essa possibilidade. Não só Tovar, como o próprio Romero, e eu o alertei sobre os riscos para que ele pudesse tomar a decisão – pontuou.

Veja a declaração completa em vídeo:

Vídeo: Paraibaonline

