Presidente do PSDB não acredita que Tovar saia da oposição

O presidente estadual do PSDB na Paraíba, deputado Fábio Ramalho, minimizou as críticas que o deputado Tovar Correia Lima tem feito à gestão do prefeito de Campina Grande, Bruno Cunha Lima, e disse ainda acreditar na permanência de Tovar na base de apoio à reeleição do prefeito.

Ramalho disse não trabalhar com a hipótese de que Tovar venha a sair da base de oposição para se aliar ao projeto eleitoral do PSB em Campina Grande, ainda que não tenha conversado com o colega de bancada sobre tal possibilidade.

“Eu não trabalho com isso em hipótese alguma, até porque Tovar é do PSDB desde o início de sua carreira política. É um cara que é Cunha Lima como nós somos desde o início também da nossa vida política. Então, sinceramente, eu não vejo essa fumaça de forma alguma, nem de ceder legenda, nem disso, nem daquilo”, declarou.

O presidente enfatizou que, ao contrário dessas notícias, vem trabalhando pela unificação. Para ele, Tovar é um grande nome que pode disputar uma reeleição, uma vaga na Câmara Federal ou vários mandatos se assim for o desejo dele.

“E nós construiremos isso juntos, se Deus quiser, fazendo oposição majoritariamente ao governo do Estado, uma oposição construtiva”, considerou o presidente do PSDB da Paraíba.