As movimentações políticas em Campina Grande ganharam destaque nos últimos dias, com o possível rompimento entre o atual prefeito Bruno Cunha Lima, do partido União Brasil, e o ex-prefeito Romero Rodrigues, do Podemos. As lideranças políticas do município estão tomando posições e escolhendo lados diante desse cenário.

O deputado Sargento Neto, do Partido Liberal (PL), manifestou seu apoio ao atual prefeito Bruno Cunha Lima durante uma entrevista concedida à Rádio Caturité FM.

O parlamentar destacou que cada liderança política já fez sua escolha, e nos próximos dias, os envolvidos vão mostrar o que as administrações têm feito e se há necessidade de melhorias.

– Cada um escolheu o seu lado. É essa a definição que a gente tem, e nos próximos dias cada um vai vestir a sua camisa e mostrar o que a administração tem feito e se ela precisa melhorar. O que podia ser decidido, só os dois decidiram, e agora vamos mostrar quem tem compromisso e quem de fato ama a nossa Rainha da Borborema. Eu já escolhi o que é melhor para Campina – frisou o deputado.

