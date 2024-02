Para você, o que repercutiu nas últimas horas no movimentado noticiário político.

Aparte: Republicanos espera Romero para fazer cobrança ao governador

https://paraibaonline.com.br/politica/2024/02/20/aparte-republicanos-espera-romero-para-fazer-cobranca-ao-governador/

Secretário afirma sentir falta de Tovar em momentos importantes da cidade

https://paraibaonline.com.br/politica/2024/02/20/secretario-afirma-sentir-falta-de-tovar-em-momentos-importantes-da-cidade/

Ex-ministro de Lula está de volta e quer PT reinando por 12 anos

https://paraibaonline.com.br/brasil/2024/02/20/ex-ministro-de-lula-esta-volta-e-quer-pt-reinando-por-12-anos/

Prefeito Bruno afirma que “honestidade incomoda”

https://paraibaonline.com.br/politica/2024/02/20/prefeito-bruno-afirma-que-honestidade-incomoda/

Revista recorda passado golpista de ex-ministro de Bolsonaro

https://paraibaonline.com.br/brasil/2024/02/20/revista-recorda-passado-golpista-de-ex-ministro-de-bolsonaro/

Deputado Tovar destaca “relação muito amistosa” com João Azevedo

https://paraibaonline.com.br/politica/2024/02/20/deputado-tovar-destaca-relacao-muito-amistosa-com-joao-azevedo/

Presidente do Ipsem tira férias e pode não reassumir o cargo

https://paraibaonline.com.br/politica/2024/02/20/coluna-aparte-presidente-do-ipsem-tira-ferias-e-pode-nao-reassumir-o-cargo/

Adriano Galdino: “Romero Rodrigues está fazendo uma leitura errada das eleições”

https://paraibaonline.com.br/politica/2024/02/20/adriano-galdino-romero-rodrigues-esta-fazendo-uma-leitura-errada-das-eleicoes/

Prefeito da Paraíba vai pagar multa por gastos indevidos

https://paraibaonline.com.br/politica/2024/02/20/prefeito-da-paraiba-vai-pagar-multa-por-gastos-indevidos/

Galdino destaca possibilidade de Nilvan Ferreira disputar prefeitura de Santa Rita pelo Republicanos

https://paraibaonline.com.br/politica/2024/02/20/galdino-destaca-possibilidade-de-nilvan-ferreira-disputar-prefeitura-de-santa-rita-pelo-republicanos/

Hospital Padre Zé: solicitada a transferência do padre Egídio para presídio federal

https://paraibaonline.com.br/politica/2024/02/20/hospital-padre-ze-solicitada-a-transferencia-do-padre-egidio-para-presidio-federal/

Deputado apresenta moção de repúdio contra Lula na ALPB

https://paraibaonline.com.br/politica/2024/02/20/deputado-apresenta-mocao-de-repudio-contra-lula-na-alpb/

Luciano Cartaxo nega ter cometido violência política de gênero contra colega

https://paraibaonline.com.br/politica/2024/02/20/luciano-cartaxo-nega-ter-cometido-violencia-politica-de-genero-contra-colega/

Deputada agradece apoio de mulheres do PT, após sofrer violência política de gênero

https://paraibaonline.com.br/politica/2024/02/20/deputada-agradece-apoio-de-mulheres-do-pt-apos-sofrer-violencia-politica-de-genero/

Deputado deve votar nulo nas eleições para prefeito de João Pessoa

https://paraibaonline.com.br/politica/2024/02/20/deputado-deve-votar-nulo-nas-eleicoes-para-prefeito-de-joao-pessoa/

Tovar recebe convite do PP, mas garante fidelidade ao PSDB

https://paraibaonline.com.br/politica/2024/02/20/tovar-recebe-convite-do-pp-mas-garante-fidelidade-ao-psdb/

“Ao invés de falar eu te amo, fala Bolsonaro”, diz ex-presidente ao criticar Lula”

https://paraibaonline.com.br/galeria-de-videos/2024/02/20/ao-inves-de-falar-eu-te-amo-fala-bolsonaro-diz-ex-presidente-ao-criticar-lula/

Cartaxo reafirma que PT terá candidatura própria em João Pessoa

https://paraibaonline.com.br/politica/2024/02/20/cartaxo-reafirma-que-pt-tera-candidatura-propria-em-joao-pessoa/

Renato Gadelha se posiciona sobre possível rompimento político em Campina Grande

https://paraibaonline.com.br/politica/2024/02/20/renato-gadelha-se-posiciona-sobre-possivel-rompimento-politico-em-campina-grande/

Vídeo: Jair Bolsonaro acusa Mynd de “verdadeiro Gabinete do Ódio”

https://paraibaonline.com.br/brasil/2024/02/20/video-jair-bolsonaro-acusa-mynd-de-verdadeiro-gabinete-do-odio/

